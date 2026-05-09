День Победы празднует Владивосток

Площадь превратилась в своеобразный музей под открытым небом. Здесь представлены экспозиции от музея Арсеньева, Тихоокеанского флота, МЧС и Росгвардии. Посетители могут ознакомиться с современной и ретро-техникой.
На территории организованы площадки с мастер-классами. Желающие могут попробовать собрать и разобрать автомат, оказать первую медицинскую помощь, создать «Открытку победы» или запечатлеть памятные моменты на фотографиях.
Для детей подготовили увлекательные активности: морской бой, шахматные турниры, пазлы, оригами и возможность получить портрет. Музыкальная программа включает выступления артистов и танцы. На площади расположены информационные стенды, посвященные героям Великой Отечественной войны.
Для посетителей работает фуд-корт с блюдами военного времени, включая чай, блины, бутерброды и солдатскую кашу.
По информации администрации города, вечером на площади состоится выступление Московского казачьего хора, а в 22:00 праздник завершится грандиозным фейерверком и салютом от Тихоокеанского флота.