День Победы празднует Владивосток

Тысячи жителей и гостей Владивостока отмечают 81-ю годовщину Великой Победы. Центральной площадкой празднования стала площадь, где развернулись разнообразные интерактивные мероприятия и концерт, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Площадь превратилась в своеобразный музей под открытым небом. Здесь представлены экспозиции от музея Арсеньева, Тихоокеанского флота, МЧС и Росгвардии. Посетители могут ознакомиться с современной и ретро-техникой.

На территории организованы площадки с мастер-классами. Желающие могут попробовать собрать и разобрать автомат, оказать первую медицинскую помощь, создать «Открытку победы» или запечатлеть памятные моменты на фотографиях.

Для детей подготовили увлекательные активности: морской бой, шахматные турниры, пазлы, оригами и возможность получить портрет. Музыкальная программа включает выступления артистов и танцы. На площади расположены информационные стенды, посвященные героям Великой Отечественной войны.

Для посетителей работает фуд-корт с блюдами военного времени, включая чай, блины, бутерброды и солдатскую кашу.

По информации администрации города, вечером на площади состоится выступление Московского казачьего хора, а в 22:00 праздник завершится грандиозным фейерверком и салютом от Тихоокеанского флота.

