"Монреаль" сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с "Баффало"

Вторая игра серии завершилась победой канадского клуба со счетом 5:1.

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. «Монреаль» в гостях со счетом 5:1 обыграл «Баффало» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Алекс Ньюхук (2-я, 25-я минуты), Майкл Мэтсон (5), Александр Каррье (44), Ник Сузуки (56). У «Баффало» отличился Зак Бенсон (40). Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов не отметился результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третья игра состоится в ночь на 11 мая по московскому времени на домашней арене «Монреаля».

По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял первое место в Атлантическом дивизионе, «Монреаль» стал третьим. В первом раунде «Баффало» победил «Бостон» (4−2 в серии), «Монреаль» был сильнее «Тампы» (4−3). «Баффало» является единственной командой в текущем плей-офф, в составе которой нет российских игроков.

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.