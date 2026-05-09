"Вегас" обыграл "Анахайм" и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. «Вегас» в гостях со счетом 6:2 обыграл «Анахайм» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей хет-триком отметился Митч Марнер (20, 30, 38-я минуты), также отличились Ши Теодор (2), Брейден Макнэбб (13) и Бретт Хауден (58). У «Анахайма» шайбы забросили Беккетт Сеннеке (47) и Крис Крайдер (56).
Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился голевой передачей. На счету игрока 4 гола и 2 голевые передачи в текущем плей-офф. Форвард «Вегаса» Иван Барбашев не отметился результативными действиями. Очков в матче также не набрал защитник «Анахайма» Павел Минтюков.
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Вегаса». Четвертая игра пройдет на льду «Анахайма» в ночь на 11 мая по московскому времени.
По итогам регулярного чемпионата «Вегас» стал победителем Тихоокеанского дивизиона, «Анахайм», выступающий в том же дивизионе, занял третье место. В первом раунде «Вегас» со счетом 4−2 обыграл «Юту», «Анахайм» с таким же счетом в серии победил «Эдмонтон».
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.