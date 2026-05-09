"Вегас" обыграл "Анахайм" и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ

По итогам регулярного чемпионата «Вегас» стал победителем Тихоокеанского дивизиона, «Анахайм», выступающий в том же дивизионе, занял третье место. В первом раунде «Вегас» со счетом 4−2 обыграл «Юту», «Анахайм» с таким же счетом в серии победил «Эдмонтон».