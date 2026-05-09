Воробьев передал "Золотую Звезду" Героя России родственникам Терехина

В июле 1941 года под Могилевом он вступил в воздушный бой с превосходящими силами противника: сумел сбить из пулемета один из вражеских «Юнкерсов-88», после чего весь его боезапас был полностью израсходован. Два других немецких бомбардировщика продолжали лететь к городу. Терехин принял решение идти на таран. Первую машину он ударил плоскостью, вторую — мотором. Его истребитель при этом разрушился, летчик получил ранения, но успел совершить прыжок с парашютом.