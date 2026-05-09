Воробьев передал "Золотую Звезду" Героя России родственникам Терехина

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами РФ Владимир Кравченко передали родственникам летчика времен Великой Отечественной войны Николая Терехина «Золотую Звезду» Героя России, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
Как рассказали в пресс-службе, Терехин — один из двух советских пилотов, трижды совершивших воздушный таран. При жизни его дважды представляли к званию Героя Советского Союза, но оба раза документы терялись. И только в марте 2026 года президент РФ Владимир Путин присвоил майору Терехину звание Героя России посмертно.
«Мне очень приятно, что сегодня эта церемония проходит в Подмосковье, и что награда нашла своего героя. Также я хотел бы отметить внимательное, чуткое отношение нашего президента. Именно на основании его указа и решения мы сегодня имеем возможность участвовать в таком важном событии», — сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, Терехин еще до начала войны успел поучаствовать в боях с японцами на Халхин-Голе. А с первых дней Великой Отечественной уже защищал небо от фашистских захватчиков.
В июле 1941 года под Могилевом он вступил в воздушный бой с превосходящими силами противника: сумел сбить из пулемета один из вражеских «Юнкерсов-88», после чего весь его боезапас был полностью израсходован. Два других немецких бомбардировщика продолжали лететь к городу. Терехин принял решение идти на таран. Первую машину он ударил плоскостью, вторую — мотором. Его истребитель при этом разрушился, летчик получил ранения, но успел совершить прыжок с парашютом.
За тот бой пилот получил орден Ленина, а знаменитый военкор Константин Симонов посвятил ему балладу «Секрет победы».
Уже через восемь дней Терехин, вновь сев за штурвал, фактически повторил свой подвиг: оставшись без патронов, он пошел на таран и уничтожил бомбардировщик противника «Дорнье-17».
Терехин погиб в декабре 1942 года — его самолет был сбит и затонул в озере на территории Новгородской области. Ему было 26 лет. Похоронен летчик в Сквере Героев на Валдае.