Каманцев: популярность следж-хоккея среди участников СВО высока

«По всей России уже создано 24 команды по следж-хоккею среди участников СВО, проходят чемпионаты “Лига героев”, первые четыре команды могут попасть в сильнейшую лигу А., — сказал он. — Хоккей — это командный, непростой вид спорта, ребятам нравятся эти поединки и борьба, они находят в этом отдушину свою и уходят радостные после тренировок, а после игр, если выиграли, вообще радуются, как дети. Сейчас еще к бойцам СВО добавляются ребята, кто играл в профессиональных клубах по 5−10 лет, укрепляют команды бойцов и интереснее становится смотреть. Во многих профессиональных клубах лиги А есть по 2−3 ветерана СВО».