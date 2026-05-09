В Волгограде отменили действовавшую с ночи беспилотную опасность

Действовавший более шести часов режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области.

О возможном налете украинских дронов жителей региона предупредили в 00:25. Назвать спокойным утро Дня Победы горожане смогли лишь в 6:50. Приходилось ли войскам ПВО расчищать небо над регионом от смертоносных летательных аппаратов, пока не сообщалось.

Со вчерашнего дня Россия объявила о перемирии в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратили ведение боевых действий и остались на ранее занятых позициях. Украинская сторона, заявляют в Минобороны, предложенный режим тишины нарушила уже неоднократно.

Фото Андрея Поручаева.