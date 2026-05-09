Морской пехотинец с пермского завода. Как Михаил Шерихин попал на фронт

«…Несмотря на ужасы войны, наша родная советская весна приносит радость и ободряет, и хочется в эти новые весенние дни крикнуть во всю ширь — “Да! Победа будет за нами, ибо мы люди!” Это отрывок из письма Михаила Шерихина сестре Вере, отправленного с фронта в апреле 1942 г. Оно бережно хранится в корпоративном музее ОДК-СТАР вместе с другими личными вещами заводчанина — портмоне, гюйсом (форменным морским воротником), членским билетом Союза рабочих авиационной промышленности. Это не просто музейные экспонаты. Это реликвии Великой Отечественной войны в память о тех, кто ушёл с завода на фронт и не вернулся.