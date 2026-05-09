Морской пехотинец с пермского завода. Как Михаил Шерихин попал на фронт

«…Несмотря на ужасы войны, наша родная советская весна приносит радость и ободряет, и хочется в эти новые весенние дни крикнуть во всю ширь — “Да! Победа будет за нами, ибо мы люди!” Это отрывок из письма Михаила Шерихина сестре Вере, отправленного с фронта в апреле 1942 г. Оно бережно хранится в корпоративном музее ОДК-СТАР вместе с другими личными вещами заводчанина — портмоне, гюйсом (форменным морским воротником), членским билетом Союза рабочих авиационной промышленности. Это не просто музейные экспонаты. Это реликвии Великой Отечественной войны в память о тех, кто ушёл с завода на фронт и не вернулся.
Пять заявлений.
Михаил Александрович Шерихин родился в 1913 г. в г. Свободном Амурской области. После окончания школы работал слесарем в железнодорожном депо на станции Могоча Читинской области. Потом пять лет служил на Тихоокеанском флоте на эскадренном миноносце. После службы в армии приехал в Молотов: именно сюда в 1937 г. к родным перебрались его жена Екатерина и сын Владимир.
В январе 1941 г. Михаил Шерихин устроился на карбюраторный завод № 33 (сейчас ОДК-СТАР) мастером в механический цех. Когда началась Великая Отечественная война, он твёрдо решил идти на фронт. Написал пять заявлений. И только последнее — самому маршалу Ворошилову — помогло. В ноябре 1941 г., мастер Шерихин ушёл сражаться за Родину.
«…Наша жизнь полна трудностей, лишений и испытаний, которые мне даже во сне не снились, а ведь ты знаешь, что я не маменькин сынок… Одно воодушевляет — скорее окончить войну разгромом ненавистных гадов. Безусловно, это будет! Для этого требуются большие труды и от вас, и больше от нас», — читаем на пожелтевшем фронтовом листке.
Михаил Шерихин воевал в составе 62-й отдельной морской Краснознаменной стрелковой бригады. Принимал участие в боях под Москвой, затем на Северо-Западном фронте. С марта 1942 г. бригада вела ожесточенные бои под Старой Руссой. С конца 1942 г. Михаил Шерихин принимал участие в тяжелейших боях за освобождение Северного Кавказа и Кубани.
На сайте «Бессмертный полк» есть данные: «Командир роты морской пехоты лейтенант М. А. Шерихин героически погиб 7 марта 1943 г. в боях за освобождение станицы Черноерковской Краснодарского края. Награждён орденом Красной Звезды».
По стопам отца.
Вдова героя Екатерина Дычко вырастила трёх сыновей — Владимира и двойняшек Олега и Юрия, которые родились через месяц после того, как их отец ушёл на фронт. Братья Ширихины (их фамилия почему-то стала писаться через «и») все трудились на предприятии, с которого ушёл на фронт их отец. Первым на завод устроился старший Владимир, за ним пришли и младшие. Олег и Юрий освоили профессию револьверщика в цехе 26, но работали на заводе совсем недолго. Юрий стал юристом, а Олег ушел в строительную отрасль.
Владимир отдал заводу почти 30 лет жизни: сначала работал токарем, фрезеровщиком, после окончания политехнического института — технологом, мастером, начальником цеха 34, затем начальником БТК цеха 26.
В автоматном цехе 28 многие годы начальником планового отдела трудилась жена Юрия Ширихина — Людмила Завьялова.
Юрию Михайловичу Ширихину сейчас 84 года, он пережил своих братьев и жену. Пятеро внуков Михаила Шерихина помнят подвиг деда и чтят его память.