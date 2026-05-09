Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два разворота на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области закроют в мае

Дорожники с 14 мая закроют два разворота на М-4 «Дон» под Новошахтинском.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, под Новошахтинском, на федеральной автодороге М-4 «Дон» в мае на время закроют два разворота. Об этом сообщили в пресс-службе сети трасс «Автодор».

На участке трассы с 933-го по 1024-й километр идет реконструкция, и с 14 мая 2026 года схема движения изменится. Для проезда закроют развороты в одном уровне на 987-м и 989-м километрах.

Объехать закрытые участки можно будет двумя способами. Через транспортную развязку на 993-м километре или через существующий разворот на 977-м километре.

Водителей просят заранее планировать маршрут, быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Дорожники приносят извинения за временными неудобства.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.