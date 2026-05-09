Трамваи на Шеронова будут ходить быстрее и тише уже в августе

В Хабаровске стартовал капитальный ремонт улицы Шеронова — на участке от Волочаевской до Ленина обновят дорожное полотно и трамвайные пути. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба администрации города Хабаровск. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщил, что реконструкция завершится в конце августа. Ключевая особенность проекта — внедрение системы реверсивного движения трамваев. Это решение позволит сохранить работу маршрутов № 1, № 2 и № 5 без закрытия на период ремонта.
Леонид Медведев, руководитель подрядной организации, отметил, что с 20 апреля идёт замена рельсов по технологии «бархатного пути». Она предусматривает минимизацию стыков и их проварку — это снизит износ оборудования и повысит комфорт движения. Деревянные шпалы заменят на железобетонные, что увеличит срок службы путей до 50 лет.
Исполняющий обязанности директора МУП «ГЭТ» Виктор Брайков добавил, что последний капитальный ремонт путей на этом участке проводился в середине 90 х годов. К середине июня планируется завершить работы на первом участке, затем начнётся переустановка стрелочных переводов для перехода к следующему этапу.
