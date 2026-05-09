Трамваи на Шеронова будут ходить быстрее и тише уже в августе

Леонид Медведев, руководитель подрядной организации, отметил, что с 20 апреля идёт замена рельсов по технологии «бархатного пути». Она предусматривает минимизацию стыков и их проварку — это снизит износ оборудования и повысит комфорт движения. Деревянные шпалы заменят на железобетонные, что увеличит срок службы путей до 50 лет.