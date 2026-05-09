Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске около 50 тысяч человек вышли на шествие «Бессмертного полка»

Колонну участников акции возглавил губернатор Дмитрий Демешин.

После военного парада в центре Хабаровска состоялось шествие Всероссийской акции «Бессмертный полк». В этом году к нему присоединились около 50 тысяч жителей и гостей города. — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Участники акции прошли по улицам Муравьёва-Амурского и Тургенева до площади Славы с портретами своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и участников специальной военной операции.

Впервые шествие сопровождалось музыкальной программой — для участников и зрителей звучали песни и мелодии военных лет.

Колонну «Бессмертного полка» возглавил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Глава региона прошёл в строю с портретами своих родственников-фронтовиков — Алексея Васильевича Демешина, погибшего в 1943 году, а также Виктора Васильевича Демешина и Якова Платоновича Прилипкова, прошедших фронты Великой Отечественной войны.

На площади Славы участники акции возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания. Сегодня на пилонах мемориального комплекса увековечены имена 50 310 жителей Хабаровского края, погибших в годы войны.

В церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Демешин, временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев и командующий Восточным округом войск национальной гвардии генерал-лейтенант Александр Решетников.