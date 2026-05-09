В Хабаровске около 50 тысяч человек вышли на шествие «Бессмертного полка»

После военного парада в центре Хабаровска состоялось шествие Всероссийской акции «Бессмертный полк». В этом году к нему присоединились около 50 тысяч жителей и гостей города. — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Участники акции прошли по улицам Муравьёва-Амурского и Тургенева до площади Славы с портретами своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и участников специальной военной операции.
Впервые шествие сопровождалось музыкальной программой — для участников и зрителей звучали песни и мелодии военных лет.
Колонну «Бессмертного полка» возглавил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Глава региона прошёл в строю с портретами своих родственников-фронтовиков — Алексея Васильевича Демешина, погибшего в 1943 году, а также Виктора Васильевича Демешина и Якова Платоновича Прилипкова, прошедших фронты Великой Отечественной войны.
На площади Славы участники акции возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания. Сегодня на пилонах мемориального комплекса увековечены имена 50 310 жителей Хабаровского края, погибших в годы войны.
В церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Демешин, временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев и командующий Восточным округом войск национальной гвардии генерал-лейтенант Александр Решетников.