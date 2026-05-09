СМИ: Более 5,6 тысячи украинцев въехали в Россию в первом квартале 2026 года

В первом квартале текущего года в Россию въехал 5641 украинец. Об этом в субботу, 9 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.
Уточняется, что из этого числа 5393 человека совершали частные визиты.
— При этом 168 украинцев назвали целью поездки деловой визит, 20 человек прибыли в качестве туристов, а у шести граждан был транзитный проезд. Еще 17 человек приехали учиться, а 35 — на работу, — говорится в материале агентства.
До этого сообщалось, что в 2025 году количество граждан Украины, приехавших в Россию, превысило 32,5 тысячи. Тогда 1386 граждан Украины указали целью поездки деловую встречу, а еще 168 — трудоустройство.
8 мая президент США Дональд Трамп объявил трехдневное перемирие между Россией и Украиной, приуроченное ко Дню Победы. Он отметил, что режим перемирия включит в себя временную остановку боевых действий и обмен пленными в формате «1000 на 1000».
Глава Белого дома также сказал, что готов направить своих переговорщиков в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине.