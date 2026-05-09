Врач из Уфы вернулся из годовой командировки в Антарктиду

Он отвечал за здоровье всех участников экспедиции.

Источник: Минздрав России

Врач уфимской Клинической больницы скорой медицинской помощи Алексей Шишков провел целый год на антарктической станции «Прогресс». Травматолог-ортопед, за плечами которого стажировки в лучших клиниках мира и путешествия по пяти континентам, решил покорить последний, шестой рубеж, сообщает Минздрав России.

Медик прошел конкурсный отбор в Российскую антарктическую экспедицию и был утвержден на должность единственного врача станции. Шишков выполнял функции терапевта, хирурга и узких специалистов одновременно, полностью отвечая за здоровье полярников.

Коллеги отмечают: с поставленными задачами доктор справился блестяще. Несмотря на экстремальную нагрузку, он находил время для занятий спортом, много читал и увлекался живописью.

Самым ценным приобретением года, по признанию самого медика, стали не только профессиональные навыки, но и новое мироощущение. Долгая полярная ночь научила его благодарить судьбу за простые вещи: первый луч солнца, возвращение птиц и долгожданное тепло весны.

Сейчас Алексей Шишков вернулся в родную больницу Уфы. Уникальный опыт работы «врачом широкого профиля» в экстремальных условиях Антарктиды заметно расширил его медицинские горизонты и добавил в копилку практику, которой больше негде получить.

