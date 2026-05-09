Жители Приморья смогут увидеть метеорный поток Эта‑Лириды в ночь на 10 мая

В ночь на 10 мая жители Приморского края при ясной погоде могут увидеть слабый метеорный поток Эта‑Лириды. Его максимум по расчётам астрономов приходится на период с 9 по 11 мая.
По данным Пермского национального исследовательского политехнического университета, поток связан с кометой C/1983 H1 (IRAS—Araki—Alcock). Это небесное тело в мае 1983 года прошло на расстоянии около 4,7 миллиона километров от Земли и возвращается к Солнцу примерно раз в 970 лет. В метеорных календарях Eta Lyrids относят к слабым потокам с ожидаемой активностью порядка одного—двух метеоров в час при тёмном небе.
Астрономические обзоры указывают, что частицы потока движутся со скоростью около 44−47 километров в секунду и создают короткие, не слишком яркие вспышки. Радиант Эта‑Лирид расположен в районе созвездия Лиры между яркой звездой Вега и созвездием Лебедя.
Специалисты отмечают, что вероятность заметить отдельные «падающие звёзды» увеличивается в предрассветные часы, когда радиант поднимается выше над горизонтом. Поэтому ночь с 9 на 10 мая для Приморья считается благоприятным временем для наблюдений.
Астрономы рекомендуют выбирать для наблюдений участки вдали от городских огней. Глазам нужно не менее двадцати—тридцати минут, чтобы адаптироваться к темноте. В это время не следует пользоваться яркими экранами.
Наблюдателям советуют смотреть на как можно большую область неба невооружённым глазом. Телескопы и бинокли для наблюдения потока не требуются, так как сужают поле зрения. Метеоры могут появляться в любой части небосвода, хотя при мысленном продолжении их траекторий назад они будут сходиться в районе созвездия Лиры.