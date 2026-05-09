Жители Приморья смогут увидеть метеорный поток Эта‑Лириды в ночь на 10 мая

По данным Пермского национального исследовательского политехнического университета, поток связан с кометой C/1983 H1 (IRAS—Araki—Alcock). Это небесное тело в мае 1983 года прошло на расстоянии около 4,7 миллиона километров от Земли и возвращается к Солнцу примерно раз в 970 лет. В метеорных календарях Eta Lyrids относят к слабым потокам с ожидаемой активностью порядка одного—двух метеоров в час при тёмном небе.