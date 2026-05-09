ФСБ: Оккупационные немецкие власти Кривого Рога заставляли людей рыть себе могилы

Оккупационные немецкие власти Кривого Рога в годы войны заставляли людей рыть себе могилы, чтобы оставить там их тела после казни. Такая информация следует из рассекреченных в рамках проекта «Без срока давности» документов Центрального архива ФСБ РФ.
Кривой Рог находится в Днепропетровской области Украины, он является родным городом украинского президента Владимира Зеленского.
— В 12 часов ночи их (группу местных жителей — прим. «ВМ») вывезли машиной в ту же яму (…) Подвезли их к яме, снимали по 5−6 человек и бросали в нее, — говорится в материалах.
Первый такой случай произошел в августе 1943 года, а второй — в октябре 1943 года, передает ТАСС.
Ранее ФСБ раскрыла архивные документы о преступлениях нацистов в Смоленской области во время Великой Отечественной войны. В 1941 году немецкий полк собрал на окраине Смоленска более одной тысячи человек из числа местных жителей.
В апреле прошлого года ФСБ России рассекретили документы о самоубийстве Адольфа Гитлера. В них рассказывается о последних днях его жизни.