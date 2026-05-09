Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии — как это было

В последние месяцы существования фашистского режима в Германии гитлеровская верхушка активизировала многочисленные попытки спасти нацизм путем заключения сепаратного мира с западными державами, которые открыли второй фронт в июне 1944 года. Германские генералы желали капитулировать перед англо-американскими войсками, продолжая войну с СССР.

Для подписания капитуляции в Реймсе (Франция), где располагался штаб командующего войсками западных союзников генерала армии США Дуайта Эйзенхауэра, германское командование направило специальную группу, которая пыталась добиться сепаратной капитуляции на Западном фронте. Однако союзные правительства не сочли возможным пойти на такие переговоры, заявив, что готовы обсудить вопрос о полной капитуляции немцев, но германский посланник не имел на это полномочий.

Для продолжения переговоров в Реймс на самолете США прибыл начальник оперативного штаба верховного командования вооруженными силами Германии генерал-полковник Aльфред Йoдль, который согласился на окончательное подписание акта о капитуляции, предварительно получив разрешение у германского руководства. Однако в полномочии, данном Йодлю, осталась формулировка заключить «соглашение о перемирии со ставкой генерала Эйзенхауэра».

7 мая в 2 часа 41 минуту (по центрально-европейскому времени, 04:41 — по московскому времени) в Реймсе был подписан акт о капитуляции (в советской историографии — протокол о капитуляции). От имени германского верховного командования его подписал Альфред Йодль, от англо-американской стороны — генерал-лейтенант армии США, начальник главного штаба Союзных экспедиционных сил Уолтер Беделл Смит, от СССР — руководитель советской военной миссии во Франции при штабах союзных войск генерал-майор Иван Суслопаров.

Также акт в качестве свидетеля подписал заместитель начальника штаба национальной обороны Франции бригадный генерал Франсуа Севез. Согласно документу, с 23 часов 01 минуты 8 мая по центрально-европейскому времени (с 01:01, 9 мая по московскому времени), оставаясь в районах расположения, германские войска должны были прекратить боевые действия на всех фронтах. Акт был составлен на английском языке и только английский текст был признан официальным.

Содержание акта о капитуляции, подписанного в Реймсе, отличалось от текста документа, озаглавленного «Безоговорочная капитуляция Германии», который был разработан и согласован трехсторонней Европейской консультативной комиссией, заседавшей в Лондоне (Великобритания), а затем подписан ее членами 25 июля 1944 года. Этот документ был утвержден правительством США 9 августа 1944 года, правительством СССР 21 августа 1944 года и правительством Англии 21 сентября 1944 года.

Он представлял собой обширный текст из 14 четко сформулированных статей, в которых, помимо военных условий капитуляции, также говорилось, что СССР, США и Англия «будут обладать в отношении Германии верховной властью» и предъявят дополнительные политические, административные, экономические, финансовые, военные и другие требования.

Подписавший акт советский представитель генерал Суслопаров не успел из-за нехватки времени получить инструкции от Верховного Главнокомандования, поэтому сделал к нему примечание, в котором говорилось, что данный документ о военной капитуляции «не исключает в дальнейшем подписания иного, более совершенного акта о капитуляции Германии, если о том заявит какое-либо союзное правительство».

После подписания акта в Реймсе на Западе войну посчитали законченной. На этом основании США и Великобритания предложили, чтобы 8 мая руководители трех держав официально объявили о победе над Германией. Советское правительство не согласилось и потребовало подписания официального акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, так как боевые действия на советско-германском фронте еще продолжались.

Вынужденная подписать реймский акт немецкая сторона тут же его нарушила. Гросс-адмирал Карл Дениц, назначенный Адольфом Гитлером перед своим самоубийством рейхспрезидентом и военным министром Германии (при сохранении за ним должности главнокомандующего ВМФ), отдал приказ немецким войскам на Восточном фронте как можно быстрее отходить на запад, а в случае необходимости пробиваться туда с боем.

«Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, — в Берлине, и не в одностороннем порядке, а обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции».

Так как в разрушенной столице Германии нелегко было найти уцелевшее здание, процедуру подписания акта решили провести в предместье Берлина Карлсхорсте в здании, где раньше находился офицерский клуб немецкого военно-инженерного училища. В нем был подготовлен для этого зал.

8 мая ровно в 22 часа по центрально-европейскому времени (в 24 часа по московскому времени) представители советского Верховного Главнокомандования, а также союзного верховного командования вошли в зал, украшенный государственными флагами Советского Союза, США, Англии и Франции. Во время процедуры подписания акта присутствовали советские генералы, войска которых участвовали в штурме Берлина, а также советские и иностранные журналисты.

Церемонию открыл маршал Жуков, который приветствовал представителей союзных армий в занятом Красной Армией Берлине. После этого по его распоряжению в зал ввели германскую делегацию. По предложению советского представителя глава германской делегации предъявил документ о своих полномочиях, подписанный Деницем. Затем немецкой делегации был задан вопрос, имеет ли она на руках документ о безоговорочной капитуляции и изучила ли она его. После утвердительного ответа представители германских вооруженных сил по знаку маршала Жукова подписали акт, составленный в девяти экземплярах (по три экземпляра на русском, английском и немецком языках). После этого свои подписи поставили представители союзных войск.