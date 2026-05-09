В Новосибирске опубликованы кадры Парада Победы 9 мая

Под аккомпанемент сводного военного духового оркестра Новосибирского гарнизона по брусчатке площади чеканили шаг военнослужащие Центрального военного округа, представители элитных подразделений войск противовоздушной обороны и ракетных войск стратегического назначения. За ними в парадном строю проследовали колонны курсантов Новосибирского высшего военного командного училища, института войск национальной гвардии, а также учащиеся ведомственных вузов ФСИН, МЧС, МВД и Сибирского государственного университета водного транспорта. Особой гордостью для зрителей стало участие в торжественном марше более чем 150 действующих участников специальной военной операции. Всего же в этот день по площади прошли порядка 1300 военнослужащих и представителей силовых структур.