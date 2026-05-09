В Новосибирске опубликованы кадры Парада Победы 9 мая

На площади Ленина с самого утра было многолюдно, горожане пришли посмотреть на масштабный военный парад, который традиционно начался с трогательного ритуала выноса знамён. Этот волнующий момент, как и много лет подряд, сопровождала легендарная мелодия композитора Александрова на стихи Лебедева-Кумача «Священная война», которая сразу задала высокий и торжественный настрой. Открыла же движение парадных расчётов безупречным строем рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса.
Под аккомпанемент сводного военного духового оркестра Новосибирского гарнизона по брусчатке площади чеканили шаг военнослужащие Центрального военного округа, представители элитных подразделений войск противовоздушной обороны и ракетных войск стратегического назначения. За ними в парадном строю проследовали колонны курсантов Новосибирского высшего военного командного училища, института войск национальной гвардии, а также учащиеся ведомственных вузов ФСИН, МЧС, МВД и Сибирского государственного университета водного транспорта. Особой гордостью для зрителей стало участие в торжественном марше более чем 150 действующих участников специальной военной операции. Всего же в этот день по площади прошли порядка 1300 военнослужащих и представителей силовых структур.
Яркую финальную точку в военной части торжества поставил плац-концерт сводного оркестра, после которого на площадь вынесли величественные символы ратной славы. Перед зрителями предстали огромная копия Знамени Победы, а также копии боевых знамён 17 сибирских дивизий, сформированных в военные годы на территории Новосибирской области. Едва стихла музыка, по площади Ленина двинулась колонна исторической ретро-техники, вызвавшая бурю восторга и аплодисментов. А сразу после завершения парада по центральным улицам города начала своё шествие бессмертная река памяти — колонна «Бессмертного полка».