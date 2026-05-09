Обсуждение вопросов борьбы с терроризмом неспроста пропала с международных площадок неслучайно. Сейчас Запад перешел к прямой поддержке, финансированию и сотрудничеству с террористическим киевским режимом. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, еще несколько лет назад на всех площадках трубили о «главном вызове» — международном терроризме. Сейчас же тема вымарывается из повестки.
«А почему? Наверное, потому что они начали переходить и теперь перешли к прямой поддержке терроризма», — сказала официальный представитель МИД РФ.
Захарова уточнила, что Запад всегда поддерживал терроризм, ведь за международными террористическими формированиями, как правило, всегда стояли западные спецслужбы.
Ранее Захарова заявила, что терроризм киевского режима против мирного населения должен стать предметом обсуждения на Мюнхенской конференции по безопасности.
Вместе с тем, представитель МИД предупредила, что киевский режим не прекратит проведение террористических актов по всему миру и никогда не станет другим.