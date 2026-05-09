Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после снятия ограничений

Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил приём и отправку воздушных судов после отмены ранее введенных ограничений. Об этом сообщили представители воздушной гавани. В настоящее время все службы аэропорта функционируют в штатном режиме. Пассажирам, находящимся в терминале, рекомендуется внимательно следить за объявлениями по громкой связи о начале регистрации и посадки на борт, а также за актуальной информацией на онлайн-табло. Напомним, работа аэропорта была временно приостановлена накануне днём.