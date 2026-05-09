Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

МИНСК, 9 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравительное послание по случаю Дня Победы президенту России Владимиру Путину, отметив, что память о Великой Отечественной войне служит прочной основой взаимного доверия и подлинного союзничества двух стран.

Источник: пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Память о тех суровых годах является неотъемлемой частью духовного и исторического наследия Беларуси и России, служит прочной основой взаимного доверия и подлинного союзничества», — приводит слова поздравления пресс-служба главы белорусского государства.

Именно поэтому, считает Лукашенко, «Союзное государство призвано быть в авангарде процессов, нацеленных на преодоление нынешнего глобального кризиса безопасности на планете».

«В год 85-летия начала Великой Отечественной войны мы особенно остро осознаем истинную цену Победы и величие подвига солдат и тружеников тыла», — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что их несгибаемые стойкость и самоотверженность «навсегда определили судьбу братских народов и всего человечества, даровали грядущим поколениям право на свободу и созидательный труд».

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше