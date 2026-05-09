Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

«Память о тех суровых годах является неотъемлемой частью духовного и исторического наследия Беларуси и России, служит прочной основой взаимного доверия и подлинного союзничества», — приводит слова поздравления пресс-служба главы белорусского государства.
Именно поэтому, считает Лукашенко, «Союзное государство призвано быть в авангарде процессов, нацеленных на преодоление нынешнего глобального кризиса безопасности на планете».
«В год 85-летия начала Великой Отечественной войны мы особенно остро осознаем истинную цену Победы и величие подвига солдат и тружеников тыла», — отметил Лукашенко.
Он подчеркнул, что их несгибаемые стойкость и самоотверженность «навсегда определили судьбу братских народов и всего человечества, даровали грядущим поколениям право на свободу и созидательный труд».