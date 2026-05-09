Волгоград раньше срока утонул в клубах тополиного пуха

Волгоград на две недели раньше обычного укрылся покрывалом из тополиного пуха. Страшный сон аллергиков, скажут многие. Однако волгоградские врачи развеивают устоявшиеся стереотипы и реабилитируют незаслуженно обвиняемую белую «вату».

— Тополиный пух сам по себе аллергеном вовсе не является, — заявляет заведующая кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ Элеонора Белан. — Аллергеном является пыльца растений. Пух же попросту переносит ее, вызывая раздражающее действие.

Несмотря на холодный апрель, календарь волгоградских аллергиков претерпел весомые изменения. Раньше срока в городе на Волге запылила береза. Неожиданный фальстарт, отмечает Элеонора Белан, случился и у тополей.

— По календарю береза «пылит» с 15 апреля по 15 мая, однако в этом году ее пыльца стала распространяться уже в первых числах апреля, — уточняет врач. — Другие деревья так же поторопились, ведь чаще всего тополиных пух мы встречаем на улицах города лишь ко второй половине мая.

Волгоградцам, безо всяких прогнозов узнавших о наступлении нелюбимого сезона аллергии, советуют не терять времени на самодиагностику и показаться специалисту.

— Аллергики со стажем порядок действий знают уже назубок. А вот людям, которым не диагностировали аллергию, стоит записаться на прием к врачу. В первую очередь их должны насторожить регулярно повторяющиеся симптомы простуды без температуры, — отмечает Элеонора Белан.

Подробнее о главных маркерах аллергии и способах ее лечения корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.