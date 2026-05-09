«Ростовская область относится к числу благополучных регионов»

"По всей России туристические агентства открываются и закрываются постоянно. Это движение в обе стороны. Как правило, в ноябре многие агентства закрываются, а ближе к апрелю — открываются. Дело в том, что порог вхождения на этот рынок не очень высокий. Для того, чтобы стать турагентом, необходимо порядка 100 тыс. руб. Многие работают home office. Нет обязательных требований об аренде площадей. Тем же, кто арендует офисы, проще закрыться на зиму, чтобы за эти пять месяцев не заплатить лишние 150−200 тыс. руб.