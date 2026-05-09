Первые лица Красноярского края возложили цветы к Вечному огню на Мемориале Победы в Красноярске

Возле музея «Мемориал Победы» в Красноярске 9 мая прошел праздничный митинг. Горожане возложили цветы к Вечному огню и почтили память земляков, которые не вернулись с полей сражений.
В мероприятии принял участие губернатор Красноярского края Михаил Котюков, митрополит Красноярский и Ачинский Никита, председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко, экс-мэр Красноярска и депутат Госдумы Сергей Ерёмин, глава города Сергей Верещагин и другие. Они возложили цветы вместе с ветеранами и жителями города.
На фронт из Красноярского края ушли более 450 тысяч человек. Каждый третий не вернулся домой. Люди разных национальностей вместе защищали Родину, плечом к плечу громили врага и дошли до Рейхстага.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.