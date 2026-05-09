Минтранс РФ оценит ущерб от БПЛА авианавигационному центру в Ростове

Специалисты министерства транспорта России оценят ущерб, нанесенный авианавигационному центру в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА, которая произошла в ночь на 8 мая. Об этом сообщает KP.RU.
Накануне в Минтрансе РФ сообщили: эксперты начали подсчитывать урон от атаки. Речь идет о региональном центре Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД). От этого зависит, можно ли будет восстановить технику.
Напомним, утром 8 мая дрон попал в здание филиала «Аэронавигация Юга России». После этого временно закрыли 13 аэропортов. В списке: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста.
По сведениям министерства, беспилотник противника ударил по зданию, которое управляет полетами на юге страны. Люди не пострадали.
