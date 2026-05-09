«Дело в подборе игроков». Какие перспективы у нижегородского «Торпедо»

На ледовой площадке воспитанник столичного хоккейного клуба «Динамо» Алексей Терещенко выиграл многое. Вместе с родной командой дважды побеждал в чемпионате страны. С «Ак Барсом» брал Кубок Гагарина. А в составе сборной России трижды поднимался на мировой пьедестал! Завершив игровую карьеру, стал тренером и сейчас работает в штабе молодёжной сборной России. Но выходить на лёд не перестал.
Терещенко приехал в Нижний Новгород, где принял участие в гала-матче, посвящённом 100-летию региональной общественной организации «Динамо». О перспективах нижегородского «Торпедо» и коллаборации женского и мужского хоккея с Алексеем Терещенко поговорил nn.aif.ru.
Не снижать требований к себе.
Алексей Рокотов, nn.aif.ru: Вы приехали в Нижний Новгород, чтобы сыграть в гала-матче. Он подарил болельщикам ничью с восемнадцатью заброшенными шайбами в основное время и победу бело-голубых в серии буллитов. Есть азарт от таких игр?
Алексей Терещенко: Гала-матчи — это в первую очередь популяризация хоккея. Болельщики видят на льду звёздных ветеранов, кумиров советского и российского спорта. Мне всегда приятно поучаствовать в таких играх. Результат здесь, наверное, не на первом месте. Но приятно было помочь нижегородскому «Динамо» победить.
— Кроме звёзд прошлых лет участие в гала-матче приняли и нынешние хоккеисты «Торпедо». Богдан Конюшков и Никита Шавин играли против вас, а Егор Виноградов был с вами в одной команде. Оценили уровень нижегородцев?
— Посмотреть, какие решения ребята принимают на льду, было очень интересно. К «Торпедо» в последние сезоны много внимания. Но одно дело наблюдать за игрой того же Конюшкова по телевизору, а другое — оказаться на одной площадке.
Конюшков, Шавин — современные хоккеисты, со своим подходом к игре. Жаль, что сыграть за команду правительства Нижегородской области не смог Антон Силаев. Понаблюдать за этим молодым парнем, которого уже ждут в НХЛ, было бы классно. Но Антон поехал биться за нижегородскую «Чайку» в полуфинале МХЛ.
— Егора Виноградова во время текущего розыгрыша Кубка Гагарина называли будущей звездой КХЛ. Поиграв с Егором в одной команде, почувствовали его звёздность?
— Сезон 2025/2026 стал для Виноградова первым, когда о Егоре заговорила вся лига. Он стал играть по-другому. Наверное, в этом году ему и доверяли больше. Мы и в гала-матче видели, что Виноградов старался брать на себя роль лидера. Обыгрывал, раздавал передачи, забивал.
Каким бы талантом ни обладал Егор, надо стараться доказывать всё своей работой каждый день. Пожелаю ему не снижать требования к себе и оставаться на высоте на протяжении долгих лет.
«Судьбу матча решает мастерство».
— Второй раунд — потолок для «Торпедо». Дальше в плей-офф Кубка Гагарина команда не проходила. Вы за свою карьеру играли в больших клубах: столичное «Динамо», «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Авангард», не раз добирались до золотых медалей. Что есть в этих командах, чего нет у «Торпедо»?
— Дело всегда в подборе игроков. В конечном счёте судьбу матча решает исполнительское мастерство. Чтобы заполучить высококлассных хоккеистов, нужен большой бюджет. От финансового фактора никуда не деться.
Но ещё очень важно, каким руководство клуба видит развитие. От стратегии зависит очень многое. В этом плане мы видим, что «Торпедо» несколько лет придерживается единого курса. В команде много молодых хоккеистов, которые прошли через систему клуба. Конюшков, Виноградов, Силаев, Атанасов начали играть в КХЛ в совсем молодом возрасте, и сейчас они могут конкурировать с именитыми соперниками.
«Торпедо» — команда с большой перспективой. И очень важно, что у нижегородского клуба есть своя история. Многих торпедовских игроков прошлых лет знают и уважают во всей России.
Мне довелось поработать с Михаилом Павловичем Варнаковым, когда он был в тренерском штабе московского «Динамо». И мне, и другим молодым ребятам он дал очень многое. Вклад Варнакова-старшего в чемпионство «Динамо» 2000−2005 годах большой.
Хоккей мужское занятие?
— История нижегородского «Торпедо» вам хорошо знакома. А знали ли вы что-нибудь про хоккейный клуб «Динамо» из Нижнего Новгорода?
— К своему стыду, до участия в гала-матче я про нижегородское «Динамо» не знал. «Динамо» — уникальное спортивное общество. Оно было самым большим в СССР, остаётся самым большим и в России. Познакомиться с нижегородскими, или правильнее сказать горьковскими, динамовцами мне было очень приятно. На гала-матче нашу команду возглавляли Валерий Шапошников, Александр Шутов и Геннадий Кокурин. Многие знают их как ветеранов «Торпедо». А начинали они именно в горьковском «Динамо».
Оказывается, и легендарный двукратный олимпийский чемпион Валерий Васильев тоже воспитанник горьковского «Динамо»! Когда я это узнал, просто обалдел. Сыграв за нижегородское «Динамо» в гала-матче, я прикоснулся к истории!
— Флагманским направлением в ХК «Динамо» Нижний Новгород сейчас может стать женский хоккей. Нижегородские динамовки в этом сезоне выиграли Кубок Мышкина в Ночной лиге женского хоккея. И на турнире, посвящённом 100-летию нижегородской региональной организации «Динамо», бело-голубые хоккеистки снова стали первыми, обыграв соперниц из Кирова, Подмосковья, Ижевска и Самары. Вы видите перспективу в развитии женской команды «Динамо»?
— Женский хоккей в России сложно популяризировать. Мы видели несколько попыток вывести на новый уровень Женскую хоккейную лигу. Но так получается, что хоккей у нас в стране всё равно ассоциируется с мужским занятием.
Ни в коем случае не хочу задеть девушек. Я знаком со многими российскими хоккеистками, кто раньше выступал за сборную России. Мы много пересекались на Олимпийских играх в Сочи.
Наверное, движение вперёд может дать коллаборация женского и мужского хоккея. Сейчас у руководства нижегородского «Динамо» есть планы вывести женскую команду на профессиональный уровень. Это сложная задача. Пожелаю директору ХК «Динамо» Нижний Новгород Руслану Сухову и его команде выйти на новый уровень.