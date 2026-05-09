Каким очевидцы запомнили 9 Мая 1945-го

«Известие о Победе, — рассказывала Надежда Петровна vrn.aif.ru в 2024 году, — я встретила в Венгрии, на станции Такшони. Я стояла по посту, охраняя штаб. А Тоня Рыбалкина была в штабе у телефона. И тут она кричит мне оттуда: “Надя, войне конец! Наша Победа!” Обычно нельзя было стрелять, а тут от радости я начала палить из винтовки, так все узнали, что мы победили. Наша служба продлилась до августа 1945 года, потом нас, девочек и мужчин постарше, начали готовить к демобилизации. Вагоны с демобилизованными на остановках поездов местные жители из Румынии и Венгрии встречали очень хорошо, старались нас угощать. Когда же проезжали через Западную Украину, там нам были не особо рады. Уже тогда там было многое по-другому. В Воронеж я прибыла в ноябре 1945-го».