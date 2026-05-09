Каким очевидцы запомнили 9 Мая 1945-го

В этом году в ряде городов по соображениям безопасности отменили Парад Победы, тем не менее радости от славного праздника не стало меньше. А каким было 9 мая в далёком 1945-м году? Корреспондент vrn.aif.ru собрал воспоминания очевидцев Великой Победы.
Кто плакал, кто смеялся.
Несмотря на возраст, легендарный танкист, 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Борисов каждый день на работе — в Совете ветеранов Центрального района, где он работает заместителем председателя. Когда началась война, Николай Борисов пошёл в девятый класс. А 14 октября 1942 года физически крепкому пареньку в военкомате предложили стать танкистом. Вместе с другими ребятами его направили в 1-е Горьковское танковое училище. Николай Николаевич освобождал правобережную Украину, Польшу, Чехословакию, Германию.
«8 мая 1945 года наш корпус освобождал город Дрезден. Вышли на границу с Чехословакией, ждём — война должна кончиться. Берлин уже освобожден, Гитлера нет. Командир сообщает: “В Праге восстание, приказано совершить ночной форсированный марш, идут только танки”. Покормили горяченьким, и мы рванули. А 9 мая помню, как впереди идущий ротный развернулся ко мне, снял шлем и сказал: “Война кончилась”. Кто плакал, кто смеялся. Пистолеты и автоматы, ракеты — всё расстреляли! Ротный кричит: из пушек не стрелять! Замполит подбегает ко мне: “Сейчас митинг будет 15 минут. Борисов, будешь выступать”. В 18 часов вошли в Прагу и воевали до 11 мая — так числится в документах. А 16 июня 1945 года на территории Германии был великий праздник. Нашему 4-му гвардейскому танковому Кантемировскому корпусу вручали награду — орден Ленина».
Николай Николаевич рассказывает, что впервые на Параде Победы он побывал 7 ноября 1945 года в Москве. Всего с тех пор Николай Борисов побывал на 19 парадах на Красной площади, а в 2022 году даже сидел рядом с президентом Владимиром Путиным. А 16-й парад прошёл в Воронеже на танке.
«Накрыли нам стол и дали праздничные сто грамм».
99-летний ветеран Великой Отечественной войны, капитан первого ранга пограничной службы в отставке Александр Мозговой перед нынешним 9 мая активно принимает поздравления. Он коренной воронежец. После эвакуации из города в 1942 году на военном заводе в Казани Александр Павлович ремонтировал танки и броневики, воевал добровольцем в роте автоматчиков под Сталинградом и Харьковом и даже успел окончить Высшее морское военное училище в Ленинграде.
Когда началась война, Александру Павловичу было всего 14 лет. Он вспоминает, что известие о Победе он встретил рано утром, в курилке Ленинградского высшего военно-морского пограничного училища, в которое его направили учиться в 1944 году.
«Помню, радовались, кричали “ура”, — рассказывает он. — Курсанты, которые были в лесу с оружием, сделали салют. В город нас не пустили — это было закрытое учебное учреждение. Зато накрыли нам стол и дали праздничные сто грамм. Летом 1945 года я в числе 100 лучших курсантов от Ленинграда участвовал во Всесоюзном параде физкультурников в Москве. Месяц нас тренировали. Выступали также на стадионе “Динамо” и на выставке ВДНХ. Было очень радостно, ведь наступила мирная жизнь».
«От радости я начала палить из винтовки».
К сожалению, ветерана Великой Отечественной войны Надежды Васильченко не стало в 2025 году. Ей было 99 лет. Надежда Петровна пережила тяготы оккупации, а после освобождения Воронежа вступила в ряды Красной армии. В составе зенитно-артиллерийского дивизиона она, обеспечивая своему подразделению бесперебойную связь, прошла фронтовыми дорогами от станции Лиски Воронежской области до Венгрии, где и встретила Великую Победу.
«Известие о Победе, — рассказывала Надежда Петровна vrn.aif.ru в 2024 году, — я встретила в Венгрии, на станции Такшони. Я стояла по посту, охраняя штаб. А Тоня Рыбалкина была в штабе у телефона. И тут она кричит мне оттуда: “Надя, войне конец! Наша Победа!” Обычно нельзя было стрелять, а тут от радости я начала палить из винтовки, так все узнали, что мы победили. Наша служба продлилась до августа 1945 года, потом нас, девочек и мужчин постарше, начали готовить к демобилизации. Вагоны с демобилизованными на остановках поездов местные жители из Румынии и Венгрии встречали очень хорошо, старались нас угощать. Когда же проезжали через Западную Украину, там нам были не особо рады. Уже тогда там было многое по-другому. В Воронеж я прибыла в ноябре 1945-го».
«Радовались, такая стрельба из орудий была!».
Героя Великой Отечественной войны, подполковника авиации в отставке Павла Машканцева не стало в декабре 2024-го, он умер на 100-м году жизни. Павлу Машканцеву было всего 16, когда началась война. В качестве авиамеханика он обеспечил 101 боевой вылет, и это не считая 500−700 учебных.
«2 мая Берлин был взят, закончились бои. Радовались, такая стрельба из орудий была! Зарево видели вечером. А как весело отмечали День Победы — не передать словами: обнимались, стреляли в воздух», — рассказывал vrn.aif.ru ветеран в 2022 году.
«Невозможно было встретить человека, который бы не плакал от счастья».
Уроженца Острогожска, генерал-майора внутренней службы в отставке Алексея Зазулина не стало тоже в 2024 году. В 1945-м Гвардейский полк «катюш» Алексея Зазулина участвовал в освобождении Норвегии. Солдаты чувствовали окончание войны и думали, что продолжат воевать близ Берлина, но их неожиданно перебросили в Москву. На станции Зеленоград они узнали о Победе. Там же начали готовить к параду. Алексей Зазулин рассказывал vrn.aif.ru, что в тот день в Москве невозможно было встретить человека, который бы не плакал от счастья. По воспоминаниям ветерана, во время парада на трибунах слёзы радости пытались скрыть и Жуков, и Рокоссовский, и Сталин. В этом им помогал лёгкий дождь.