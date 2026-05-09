«Под обстрелами не поспишь»: артисты рассказали о подвигах своих родных во время ВОВ

9 мая — это День, который навсегда в сердце каждого русского человека. Многие потеряли своих родных в Великой Отечественной войне. ВОВ коснулась и наших звезд, чьи деды и прадеды служили. Своими воспоминаниями артисты поделились с «МК».
У Певца и композитора Дмитрия Носкова дедушка прошел всю войну.
"Мой дед по папиной линии, Носков Анатолий Васильевич, служил шофёром в роте технического обеспечения 1-й гвардейской Краснознамённой механизированной бригады.
Я знаю, что во время боёв в районе Пухберга и Гутенштайна, несмотря на сложные условия, он всегда вовремя обеспечивал подразделение всем необходимым — запчастями, резиной и техникой. Работал на машине «Форд 8» на гусеничном ходу. Был награждён орденом Красной Звезды. Помимо службы, он участвовал в армейской самодеятельности: руководил ансамблем и выступал с концертами прямо в боевой обстановке, поддерживая бойцов, ну, а уже в мирное время был трубачом в оркестре Леонида Утёсова", — рассказал музыкант.
Звезда сериала «Голоса ушедших душ» Наталья Куликова не забывает своих родных, которые отдали жизнь на войне:
"Годы ВОВ не обошли стороной и мою семью. У моей прабабушки, Драгуновой Антонины Васильевны, была большая семья: 6 братьев и 3 сестры. Ее 3 брата воевали на фронте, старший был эвакуирован из Москвы в Омск с авиационными заводом, который выпускал двигатели к самолетам. Средние: Алексей, Анатолий и Иван — много раз были ранены, имеют награды за мужество, проявленное в военных операциях. Все дошли до Берлина и вернулись домой.
Отец прабабушки — Драгунов Василий Александрович- до войны был председателем колхоза в Смоленской области, но с приходом фашистов, его жизнь оборвалась: он с односельчанами спрятал посевное зерно, но его выдали. Фашисты зверски избили его, в результате чего он умер. Наша семья в составе Бессмертного полка проносила его портрет и увековечила его память в музее в парке Патриот на Можайском шоссе. Я горжусь своими семейными традициями, потому что никто не забыт и мы чтим память наших предков".
Звезде сериала «Фарма» Светлане Степанковской удалось самой пообщаться со своим дедушкой, который прошел войну.
«Мой прадедушка, Фёдор Семёнович Калашников, прошёл всю войну в качестве пулемётчика. Хотя ему не довелось дойти до Берлина, он встречал на пути тех, кто уже возвращался с Победой. Но он не любил рассказывать про это время и форму больше ни разу не надевал, даже ради медалей: за отвагу и орден Красной Звезды. Он делился лишь единичными эпизодами, например, как прикрывал наступление наших солдат во время атаки. Забравшись на возвышенность, он обстреливал противника, в этот момент в него попала пуля. Дважды прадед был ранен и дважды находился в госпитале. Рассказывал о том, как их отряды передвигались ночами: упираясь руками в спину товарища спереди, они шли и дремали на ходу, потому что в окопах под обстрелами не поспишь. Перед наступлением солдатам иногда давали немного водки для смелости, мой прадед не пил её, а наливал во фляжку и брал с собой, чтобы согреться во время холодов, — вспоминала Светлана. — А вот мой дедушка, Александр Петрович Рязанов, застал войну в её последний год. Его отец погиб на фронте, а когда дедушке исполнилось восемнадцать, его призвали на службу. Он провёл год на фронте и затем решил продолжить военную карьеру. После окончания Тульского военного училища его направили служить на Южный Сахалин, где продолжались военные действия с Японией. Он участвовал в освобождении и охране территории от японских захватчиков. Затем был переведен в Германию, где служил на границе целых восемь лет и стал офицером».