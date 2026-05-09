«Под обстрелами не поспишь»: артисты рассказали о подвигах своих родных во время ВОВ

«Мой прадедушка, Фёдор Семёнович Калашников, прошёл всю войну в качестве пулемётчика. Хотя ему не довелось дойти до Берлина, он встречал на пути тех, кто уже возвращался с Победой. Но он не любил рассказывать про это время и форму больше ни разу не надевал, даже ради медалей: за отвагу и орден Красной Звезды. Он делился лишь единичными эпизодами, например, как прикрывал наступление наших солдат во время атаки. Забравшись на возвышенность, он обстреливал противника, в этот момент в него попала пуля. Дважды прадед был ранен и дважды находился в госпитале. Рассказывал о том, как их отряды передвигались ночами: упираясь руками в спину товарища спереди, они шли и дремали на ходу, потому что в окопах под обстрелами не поспишь. Перед наступлением солдатам иногда давали немного водки для смелости, мой прадед не пил её, а наливал во фляжку и брал с собой, чтобы согреться во время холодов, — вспоминала Светлана. — А вот мой дедушка, Александр Петрович Рязанов, застал войну в её последний год. Его отец погиб на фронте, а когда дедушке исполнилось восемнадцать, его призвали на службу. Он провёл год на фронте и затем решил продолжить военную карьеру. После окончания Тульского военного училища его направили служить на Южный Сахалин, где продолжались военные действия с Японией. Он участвовал в освобождении и охране территории от японских захватчиков. Затем был переведен в Германию, где служил на границе целых восемь лет и стал офицером».