Какие перспективы у нижегородского «Торпедо»

— К своему стыду, до участия в гала-матче я про нижегородское «Динамо» не знал. «Динамо» — уникальное спортивное общество. Оно было самым большим в СССР, остаётся самым большим и в России. Познакомиться с нижегородскими, или правильнее сказать горьковскими, динамовцами мне было очень приятно. На гала-матче нашу команду возглавляли Валерий Шапошников, Александр Шутов и Геннадий Кокурин. Многие знают их как ветеранов «Торпедо». А начинали они именно в горьковском «Динамо».