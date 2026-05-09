На Нижегородскую станцию аэрации нашли ещё 1,5 млрд

Вонь от Нижегородской станции аэрации (НСА) уже не первый год одна из самых насущных проблем столицы Приволжья. На неприятный запах жалуются не только жители Нижнего Новгорода, но и гости города. Чтобы вонь не стала очередным брендом города, из казны на второй этап модернизации станции выделят 1,5 млрд руб. Общий объём инвестиций оценивают в 20 млрд руб. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Миллиарды — в очистные.
В бюджет Нижнего Новгорода на 2026−2028 годы заложили более 1,5 млрд руб. на второй этап модернизации Нижегородской станции аэрации. Соответствующий проект решения появился на сайте городской Думы.
Деньги на муниципальную долю софинансирования были перераспределены с других направлений. Так, в 2026 году средства сняли с обслуживания муниципального долга, капитального ремонта многоквартирных домов и благоустройства дворовых территорий.
В последующие два года финансирование будет скорректировано за счёт статей на модернизацию сетей освещения.
Предполагается, что эти средства пойдут в рамках реализации концессионного соглашения. Общий объём инвестиций во второй этап модернизации станции оценивается в 20 млрд руб.
НСА работала без модернизации около 50 лет. Между тем её очистные сооружения принимают 99% стоков Нижнего Новгорода и часть стоков Кстова и городского округа Бор.
Из-за сложности и дороговизны реализации проект модернизации потребовал деления на два этапа. Стоимость первого этапа оценивают в 7,32 млрд руб., его должны были завершить к лету 2025 года.
Второй этап предварительно оценили в 20 млрд руб., сроки его реализации — 2030 год. Планируется, что после модернизации станция втрое уменьшит объёмы сбрасываемых в Волгу загрязнений.
В конце апреля проект второго этапа модернизации Нижегородской станции аэрации успешно прошёл государственную экологическую экспертизу. Положительное заключение выдано заказчику проекта — «Объединённому коммунальному оператору» сроком на пять лет.
Скандальная модернизация.
Реализация масштабного проекта проходит на фоне скандала со сменой подрядчика. Бывший генеральный подрядчик — «Роскапстрой» пытался запретить заказчику — «Объединённому коммунальному оператору» проводить новую закупку на второй этап реконструкции Нижегородской станции аэрации.
Заказчик принял решение о расторжении договора с генеральным подрядчиком в одностороннем порядке. Предметом спора стало взыскание с исполнителя работ 196,4 млн руб. неустойки, связанной с нарушением сроков первого этапа реконструкции НСА. На момент расторжения заказчик перечислил подрядчику 6,6 млрд руб., хотя стоимость выполненных работ оценивалась чуть ли не в два раза меньше.
Финальная дата завершения работ по генподряду была установлена на 3 октября 2025 года, однако подрядчик не справился с этим сроком.
Арбитражный суд Нижегородской области отказал «Роскапстрою» в принятии обеспечительных мер по иску к «Объединённому коммунальному оператору». В части запрета на новые торги суд указал, что требования истца не связаны напрямую с предметом спора и не могут повлиять на итоговое решение.
Сейчас стороны продолжают обмениваться взаимными претензиями в судах, а заказчик готовится к поиску нового исполнителя работ. Сроки объявления новой закупки пока не определены, так как проектная документация по второму этапу модернизации НСА ещё проходит государственную экспертизу.
Кстати.
9,6 млрд рублей выделят на коммунальные сети в нижегородских Новинках. Средства будут инвестированы в развитие теплосетей, систем водоснабжения и канализации, ливневых систем, а также локальных очистных сооружений вблизи деревень Ольгино и Новинки.
Завершение строительства объектов теплоснабжения запланировано к концу 2034 года, тогда как остальные объекты инфраструктуры планируется ввести в эксплуатацию до окончания 2028 года.
Данное финансовое решение было одобрено правительственной комиссией по развитию регионов, которую возглавляет вице-премьер России Марат Хуснуллин.