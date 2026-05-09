Пермяков просят не забирать домой лосят, найденных в лесу. Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, начался период сезонной миграции животных.
С начала мая и до конца июня у животных появляется новое потомство. В это время важно помнить, что лучший способ помочь найденным детёнышам — пройти мимо.
В ведомстве отметили, что подкармливая, или забирая домой маленьких лосят, человек делает только хуже. Если вы встретили в лесу одного детёныша, это не значит, что его бросили. Первые две недели после рождения лосята могут не успевать за матерью. Лосиха прячет потомство и отправляется на поиски пищи, иногда на целые сутки.
Также водителей призывают к аккуратности на трассе, ведь дикие животные могут пересекать проезжую часть. Особенно часто это происходит в часы рассвета, а также с заката до полуночи.