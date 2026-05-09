В Омске начался парад Победы

ОМСК, 9 май — РИА Новости. Парад в честь 81-й годовщины в Великой Отечественной войне начался в Омске, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
Парад традиционно проходит на Соборной площади в Омске перед зданием правительства и Свято-Успенским кафедральным собором. На праздничное мероприятие собрались тысячи омичей. В этом году организаторы решили отказаться от военной техники, но на параде будет представлен легендарный танк Т-34. Командование парада возглавил командующий 33-й гвардейской ракетной армии в Омске гвардии генерал-лейтенант Владимир Квашин.
«Поздравляю вас с Днем Победы. Восемьдесят один год отделяет нас от мая 1945 года. Фашистские оккупанты рассчитывали молниеносно захватить нашу землю, но им не удалось это сделать ни за несколько недель, ни за долгих четыре года. Великая Победа была вырвана у матерого и циничного врага усилиями каждого жителя страны. Все, от мала до велика, внесли свой вклад в общее дело, будь то на фронте, в партизанских отрядах, в полях, в госпиталях. Да здравствует народ — победитель, да здравствует Россия!» — сказал с трибуны Хоценко.
В 11.00 (8.00 мск) стартует шествие «Бессмертного полка». Колонна пройдет от библиотеки имени Пушкина и до Ленинградского моста. По Иртышу проплывут суда с портретами ветеранов. Праздничная семичасовая концертная программа «Одна страна, одна судьба, одна Победа!» продлится до вечера.