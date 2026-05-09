В Омске начался парад Победы

«Поздравляю вас с Днем Победы. Восемьдесят один год отделяет нас от мая 1945 года. Фашистские оккупанты рассчитывали молниеносно захватить нашу землю, но им не удалось это сделать ни за несколько недель, ни за долгих четыре года. Великая Победа была вырвана у матерого и циничного врага усилиями каждого жителя страны. Все, от мала до велика, внесли свой вклад в общее дело, будь то на фронте, в партизанских отрядах, в полях, в госпиталях. Да здравствует народ — победитель, да здравствует Россия!» — сказал с трибуны Хоценко.