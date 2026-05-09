Битва робота и человека: На Дону прошли испытания беспилотного и обычного тракторов

В Ростовской области на учебно-опытном полигоне в поселке Рассвет прошли сравнительные испытания двух тракторов — обычного колесного и беспилотного гибрида «Донтех». Целью состязаний было установить опытным путем достоинства и недостатки каждой машины.
Как рассказал директор инженерной школы ДГТУ Владислав Пигенко, беспилотный трактор имеет три ключевые особенности: комбинированную силовую установку, возможность беспилотной работы и высокую выработку.
Аппарат способен передвигаться как на двигателе внутреннего сгорания, так и на электротяге. Запас хода от аккумулятора при транспортировке грузов — около полутора часов, что позволяет экономить горючее и уменьшать вредные выбросы. Управление машиной и навесным оборудованием происходит удаленно через планшет и систему автономного вождения. Важнейшее преимущество: для работы системе не нужен доступ в интернет, что критично для полей с плохим покрытием сотовой связи.
В ходе испытаний подтвердилось, что беспилотный трактор-гибрид потенциально может обработать за смену в 1,5−2 раза больше, чем обычный трактор. Это достигается за счет отсутствия перерывов, связанных с усталостью оператора, и более точного следования маршруту с помощью машинного зрения.
Тогда как качество работы классического трактора с ручным управлением полностью зависело от опыта и здоровья механизатора.
Кроме того, благодаря гибридной установке беспилотник может выполнять часть работ на электричестве, исключая вредные выбросы и шум.
Зато классический трактор гораздо дешевле в производстве и обслуживании в полевых условиях. Машина хорошо изучена механизаторами и техниками, что не требует дополнительной подготовки кадров.
Еще в 2017 году в Ростовской области состоялись полевые испытания первого в России беспилотного зерноуборочного комбайна. Тестирование прошло на ячменном поле площадью 50 гектаров. Комбайнеру все же пришлось регулировать режимы уборки — настраивать угол наклона жатки, скорость хода и т. п. Пока роботизированный комбайн способен в автоматическом режиме доходить до границ убираемого поля. После этого машина подает оператору сигнал, что он должен взять управление на себя, и останавливается.