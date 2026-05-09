Битва робота и человека: На Дону прошли испытания беспилотного и обычного тракторов

Еще в 2017 году в Ростовской области состоялись полевые испытания первого в России беспилотного зерноуборочного комбайна. Тестирование прошло на ячменном поле площадью 50 гектаров. Комбайнеру все же пришлось регулировать режимы уборки — настраивать угол наклона жатки, скорость хода и т. п. Пока роботизированный комбайн способен в автоматическом режиме доходить до границ убираемого поля. После этого машина подает оператору сигнал, что он должен взять управление на себя, и останавливается.