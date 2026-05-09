В Красноярске почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Источник: Комсомольская правда

9 мая у Вечного огня на Мемориале Победы красноярцы почтили память земляков, которые не вернулись с полей сражений Великой Отечественной войны. В церемонии возложения венков и цветов приняли участие представители исполнительной и законодательной власти региона, федеральных структур, ветеранских организаций и другие.

— Борьба с фашизмом доказала, что сила нашего народа — в единстве. Подвиги дедов и прадедов на передовой и в тылу всегда будут нравственным ориентиром для каждой семьи, — говорит Михаил Котюков, губернатор края.

Память павших красноярцев почтили минутой молчания и троекратным оружейным залпом.

Сегодня в нашем городе отметят 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне — одну из самых значимых дат в истории страны. В Красноярске пройдут торжественные митинги и патриотические акции.

Не пропустить самые интересные и важные мероприятия поможет наш материал.