Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем победы

Глава Нижегородской области Глеб Никитин обратился к жителям региона и ветеранам с поздравлением в честь Дня Победы. В своём послании губернатор подчеркнул глубокое и священное значение 9 Мая для всех поколений. Он призвал отдать дань памяти всем землякам, павшим на полях сражений, и тем, кто неустанно трудился в тылу, приближая Победу. Напомнил, что из Горьковской области на фронт ушли 880 тысяч человек — каждый четвертый житель региона, героически сражавшихся у Брестской крепости, под Москвой, Сталинградом и штурмовавших Берлин. Глава региона подчеркнул, что 9 Мая навсегда останется днём, объединяющим боль невосполнимых утрат, память о павших героях и светлую радость Победы. Он выразил безграничное уважение, благодарность и трепет перед ветеранами, чьи воспоминания служат живыми уроками истории для подрастающего поколения, демонстрируя пример истинной любви и защиты своей Родины. Завершая поздравление, Глеб Никитин выразил надежду, что День Победы всегда будет объединять всех жителей страны, наполняя сердца гордостью за славное прошлое и верой в великое будущее.