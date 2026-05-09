«Новая Победа скоро придет»: Лещенко, Антонов и Дружинина отметили в Кремле День Победы

День Победы знаменитости отметили большим концертом в Кремлевском дворце. В этот вечер они не только пели, но и вспоминали о подвигах народа во время Великой Отечественной войны. О том, что не войдет в телетрансляцию, читайте в материале «МК».
Состав выступающих звезд оказался весьма интересным. Например, в Кремль приехал Юрий Антонов, который в последнее время не так часто выходит на сцену. В программе «Страницы, опаленные войной» Юрий Михайлович исполнил композицию «Маки». За кулисами его тепло приветствовали звезды. Например, Александра Маршал, которые не знал, что Юрий Михайлович будет выступать в этот вечер.
— Хорошо выглядишь! — порадовался за Антонова Александр.
Легендарная Светлана Дружинина заряжала всех оптимизмом и жизнерадостностью. Актриса, которая не так давно отметила 90-летие, активно общалась с коллегами. Например, с Аскаром Абдразаковым. Его она учила правильно делать совместные снимки. Оказывается, перед тем, как сфотографироваться, нужно наклонить голову, посчитать до трех, а только потом позировать. Тогда кадр получится эффектным!
На сцене Кремля Дружинина прочитала монолог «Посвящение военным киностудиям». В конце выступления зрители приветствовали легендарную артистку стоя. Сама звезда, правда, призналась, что довольна своим выступлением не до конца.
— Было очень темно, я не поклонилась вот так (Светлана Сергеевна продемонстрировала поклон в пол), — призналась Дружинина. — Это полезно!
Варвара появилась на сцене в военной форме.
— Майор 1943-го года, — объяснила артистка. — Это моя личная форма. Мне кажется, что я в ней даже моложе лет на десять выгляжу.
Певица за кулисами вспоминала о своих родственниках, которые сражались с нацистской Германией.
— Мой дед воевал: он прошел всю войну от Москвы до тогда еще Кенигсберга, — рассказала певица. — Он служил в железнодорожных войсках. Я воспитывалась своим дедом, поэтому у меня военное воспитание.
В форме на сцену концертной программы «Страницы, опаленные войной» вышел и Ярослав Сумишевский.
— Самое главное, чтобы у нас был мир, и мы воспитывали наших детей в мирное время, — признался певец. — Чтобы наши дети ни в чем не нуждались и были счастливы. Я сейчас выступал на одном концерте, где пел с детьми из Донбасса. Они уже, к сожалению, с самого детства знают, что такое боевые действия.
Ирина Дубцова в этот вечер удивила не только голосом, но и внешним видом. Ирина в последнее время заметно постройнела и выглядит очень эффектно.
Зара желала всем мирного неба, а также призывала хранить в памяти подвиги предков.
— У меня три деда с маминой и папиной стороны не вернулись с фронта, — призналась звезда.
Зара в этот вечер исполнила песню «На всю оставшуюся жизнь». За кулисами звезда объяснила популярность военных песен.
— Это уже наш культурный код, — поделилась певица. — Они нам очень близки, потому что основаны на судьбах людей. В них история практически каждой семьи. При этом одна и та же песня в разном возрасте по иному воспринимается. Я исполняла композицию десять лет назад и сейчас, и отношение абсолютно другое. Эти песни бессмертны!
Стас Михайлов пел так проникновенно, что зрители встали со своих мест и слушали артиста стоя. За кулисами Стас желал всем здоровья и мирного неба. График сейчас у артиста насыщенный, поэтому задерживаться в Кремле не стал.
— Еду в аэропорт, — признался артист. Правда, сфотографировался за кулисами со всеми желающими и раздал автографы.
Актер Евгений Князев также поздравил с Днем Победы в Кремле. В его семье оба деда — и по маминой, и по папиной линии — воевали.
— Мы должны были победить, потому что мы защищали свое отечество, — пояснил «МК» актер. — И мы смогли его защитить благодаря тем людям, имена которых мы вспоминаем по сей день. Я во всяком случае это делаю с огромным удовольствием и благодарен им за все.
Завершал концерт Лев Лещенко. Лев Валерьянович был в Кремле в приподнятом настроении. За кулисами он фотографировался с поклонниками.
В этот вечер Лещенко вышел на сцену с Георгиевской лентой на груди, исполнив свой легендарный хит — «День Победы». Зрители слушали его стоя: у многих на глазах выступили слезы.
— Новая Победа обязательно придет! — сказала одна из зрительниц. — И мы верим, что уже очень скоро!
В этом, к слову, уверена и певица Варвара.
— Все будет хорошо, — пояснила «МК» звезда.