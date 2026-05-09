Поздравь родных и близких с 9 мая

Сегодня 9 мая — один из самых масштабных и любимых праздников России. Мы возлагаем цветы к Вечному огню, чествуем ветеранов — живых героев, которых становится всё меньше. Мы смотрим военные парады, замирая от мощи нашей техники и полётов авиации. Но главное — мы выходим на улицы с портретами своих родственников. «Бессмертный полк» стал символом единства: внуки несут дедов, правнуки — прадедов. В 2026 году в Волгограде он проходит онлайн, но суть не меняется: «Никто не забыт, ничто не забыто». Миллионы лиц, миллионы судеб — и все они в наших сердцах.