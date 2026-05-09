Поздравь родных и близких с 9 мая

9 мая — день, который разрывает сердце и наполняет его гордостью одновременно. В России и странах постсоветского пространства мы встречаем День Победы. Это не просто дата в календаре. Это наша память, наша скорбь и наша бесконечная благодарность тем, кто вынес войну на своих плечах. Нашим отцам, дедам, прадедам. Тем, кто ценой миллионов жизней отстоял мир на земле.
События 1941−1945 годов уходят всё дальше, но память жива — в орденах, в старых письмах, в глазах ветеранов. И она будет жить вечно, передаваясь из поколения в поколение как главный урок мужества и любви к Родине. Первый День Победы страна встретила невиданным ликованием. А 24 июня 1945 года на Красной площади прошёл первый военный парад: советские солдаты бросили к подножию Мавзолея знамёна поверженного врага — жест справедливости, от которого до сих пор мороз по коже.
Особое место в этой священной памяти занимает Сталинград. Именно здесь, на волжской земле, в 1942—1943 годах советские солдаты совершили переломный подвиг: они не просто выстояли, они сломали хребет фашистской машине. 200 дней и ночей ада, дом Павлова, Мамаев курган — эти символы мужества навсегда вписаны в мировую историю. Сталинград стал началом конца для тех, кто мечтал поработить мир.
Сегодня 9 мая — один из самых масштабных и любимых праздников России. Мы возлагаем цветы к Вечному огню, чествуем ветеранов — живых героев, которых становится всё меньше. Мы смотрим военные парады, замирая от мощи нашей техники и полётов авиации. Но главное — мы выходим на улицы с портретами своих родственников. «Бессмертный полк» стал символом единства: внуки несут дедов, правнуки — прадедов. В 2026 году в Волгограде он проходит онлайн, но суть не меняется: «Никто не забыт, ничто не забыто». Миллионы лиц, миллионы судеб — и все они в наших сердцах.
Дорогие друзья, 9 мая — это день, когда мы все становимся одной семьёй. Семьёй, которую когда-то спасли наши героические предки. Главное — скажите спасибо. Спасибо тем, кто подарил нам мирное небо, кто выжил в аду, и кто после войны, не разгибая спины, восстанавливал страну из руин. Пока мы помним — мы непобедимы.