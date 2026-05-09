На Перми-2 покажут трансляцию Парада Победы с Красной площади

В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сегодня, 9 мая, железнодорожные вокзалы по всей стране украсили баннерами, а в зданиях установили фотозоны. В поездах и на вокзалах по громкой связи прозвучат поздравления с праздником Великой Победы. По традиции, в 12.00 все локомотивы и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, дадут «Гудок Победы».