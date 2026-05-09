Сергей Аксенов поздравил с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к ветеранам, партизанам, детям войны, всем жителям региона с поздравлениями по случаю 81-й годовщины Великой Победы. Он отметил, что этот праздник имеет глубокое значение для каждого из нас и является священной датой, которая оставила след в истории страны и всего мира.
Аксенов подчеркнул, что 9 мая — это день, когда сердца миллионов людей объединяются в чувствах радости и скорби, гордости и благодарности. Он выразил уважение к подвигам тех, кто сражался против нацизма, восхваляя мужество отцов, дедов и прадедов, которые стали примером силы для будущих поколений.
Руководитель напомнил о трагических событиях оккупации Крыма и о том, как важно помнить героизм защитников Севастополя, Керчи и других городов-героев. Он выразил уверенность в том, что Россия выполнит свою историческую миссию по борьбе с возрожденным нацизмом.
Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Великой Победы!