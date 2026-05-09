Виталий Хоценко почтил память павших воинов-омичей

В Омске и районах области проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине Победы.
Сегодня, 9 мая 2026 года, губернатор Виталий Хоценко и председатель регионального парламента Александр Артемов почтили память павших воинов-омичей в главном мемориальном комплексе региона — парке имени 30-летия Победы.
Губернатор и члены официальной делегации посетили храм Георгия Победоносца, где был проведён благодарственный молебен в честь Победы в Великой Отечественной войне. Службу возглавил митрополит Омский и Прииртышский Дионисий.