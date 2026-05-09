Путин назвал визит Мирзиёева в Москву на 9 Мая знаком особых отношений

Путин оценил визит президента Узбекистана в Москву на 9 Мая.

Источник: Комсомольская правда

Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву на парад Победы — это знак особых отношений. Об этом во время встречи с узбекским лидером заявил президент России Владимир Путин.

«Мы отдаем себе отчет в том, что в современных условиях, условиях сегодняшнего дня наша встреча, в том числе по поводу даже праздничных мероприятий, является проявлением и знаком особых отношений, отношений не просто дружбы, а братского взаимодействия», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что тот факт, что, «несмотря на внешние сигналы и угрозы», Мирзиеев прибыл в Москву, это особый знак. Президент России поблагодарил своего узбекского коллегу за дружбу и внимание к общим праздничным мероприятиям.

Накануне в Кремле сообщили, что президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев примут участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве.

Также 8 мая президент России Владимир Путин встретился с главой Белоруссии Александром Лукашенко, прибывшим в Москву в преддверии празднования Дня Победы.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
