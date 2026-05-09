Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Днем Победы

И напомнил о нашем вкладе в победу.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с 81-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что 9 мая — великая дата в истории России.

— Мы чтим подвиг многонационального народа, который отстоял свободу и независимость страны. Бережно храним память о героях Великой Отечественной войны и передаем ее нашим детям, — сказал глава региона.

Губернатор сказал, что слова «Все для Победы» объединяли в те годы и продолжают объединять нас сегодня, напомнил, что жители нашего региона мужественно сражались на фронте и самоотверженно трудились на предприятиях в тылу. Спасали тысячи раненых солдат в эвакогоспиталях. Участвовали в создании Уральского добровольческого танкового корпуса. Он стал одним из символов народного вклада в Победу.

— Низкий поклон и слова благодарности поколению победителей. Их подвиг — ориентир для сегодняшних защитников Родина. Желаю вам здоровья, благополучия и счастья, — сказал глава региона.

Кстати, в преддверии Дня Победы Дмитрий Махонин вручил государственные и региональные награды участникам СВО.

Орденами Мужества по указу Президента России за проявленные мужество и самоотверженность награждены Константин Силин и Александр Черепанов. Медаль «За отвагу» получил Евгений Бакланов.

Медалью Жукова посмертно отмечен Андрей Ведерников. Награду передали его дочери Анастасии. В память о погибшем военнослужащем участники мероприятия почтили его минутой молчания.