«Роснефть» проводит мероприятия в честь 81-й годовщины Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Роснефть» и её дочерние общества проводят масштабную программу патриотических акций, приуроченных к 81-й годовщине Великой Победы. По всей стране — в крупнейших городах и удаленных северных поселках — проходят сотни мероприятий, призванных сохранить память о бессмертном подвиге народа.
В Красноярске нефтяники «РН-Ванкор» принимают участие во всероссийской акции «Бессмертный полк» и городской легкоатлетической эстафете, посвящённой 81-й годовщине Победы. На производственных объектах Ванкорского и Паяйхского кластеров проходит акция «Вахта памяти» — нефтяники выходят на рабочую смену с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны. К инициативе присоединились как вахтовые работники, так и сотрудники офисных подразделений.
По традиции нефтяники «РН-Ванкор» передали продуктовые корзины к праздничному столу ветераном войны и тыла в Красноярске, Туруханском округе и на Таймыре.
Сохранение исторической памяти является неотъемлемой частью корпоративной культуры «Роснефти». Компания организует и поддерживает проекты и инициативы, направленные на сохранение культурных, духовных и национальных ценностей. Сотрудники Компании чтят подвиг советского народа в борьбе с фашизмом. Мы помним! Мы гордимся!