«Роснефть» проводит мероприятия в честь 81-й годовщины Победы

В Красноярске нефтяники «РН-Ванкор» принимают участие во всероссийской акции «Бессмертный полк» и городской легкоатлетической эстафете, посвящённой 81-й годовщине Победы. На производственных объектах Ванкорского и Паяйхского кластеров проходит акция «Вахта памяти» — нефтяники выходят на рабочую смену с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны. К инициативе присоединились как вахтовые работники, так и сотрудники офисных подразделений.