Захарова: Россия едина в противостоянии угрозам Зеленского

Россияне едины в противостоянии угрозам главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отвечая на вопрос о личном, человеческом отношении к угрозам относительно парада Победы, дипломат отметила, что ее позиция полностью совпадает с официальной точкой зрения.
«И мне кажется, это великое счастье, что так же к этому относится вся наша страна, весь наш народ», — добавила представитель МИД.
В этом же интервью, напомним, Захарова заявила, что обсуждение вопросов борьбы с терроризмом неспроста пропало с международных площадок. Сейчас Запад перешел к прямой поддержке, финансированию и сотрудничеству с террористическим киевским режимом.