Жительница Эстонии приехала в Россию, чтобы отметить День Победы с родными

Жительница эстонского города Нарва рассказала, что приехала в Россию, чтобы навестить родственников и отметить с ними День Победы. Женщина простояла в очереди на КПП «Ивангород» несколько часов.
— Будем отмечать День Победы. Съездим к памятникам, на концерт сходим, — рассказала собеседница РИА Новости.
При этом она уточнила, что время ожидания прохождения границы составляет 2−3 часа.
8 мая сообщалось, что жители Эстонии стояли в многочасовых пробках на границе с Россией, чтобы отметить День Победы. В частности, очереди на границе Ивангорода и Нарвы наблюдаются уже на протяжении трех дней.
В свою очередь глава европейской дипломатической службы Кая Каллас заявила, что если бы СССР предоставил Эстонии свободу после победы над нацистской Германией, тогда 9 мая стало бы Днем Победы в стране.
Кроме того, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Кая Каллас проявила глупость, заявив, что Эстония не празднует 9 Мая из-за действий лидера СССР Иосифа Сталина.