Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске после салюта продлят работу общественного транспорта

Автобусы и троллейбусы будут развозить пассажиров до 23:30.

В Хабаровске вечером 9 мая работу общественного транспорта продлят после завершения праздничного салюта, посвящённого 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — сообщает пресс-служба администрации города.

Дополнительные рейсы будут выполняться ориентировочно до 23:30 — по мере заполнения салонов. Основные отправления организуют от центральных точек города, чтобы жители могли разъехаться из района праздничных мероприятий без длительного ожидания.

С Комсомольской площади транспорт будет уходить по троллейбусным и автобусным маршрутам № 1, 4, 9, 14, 19 и 82. От района Академии физкультуры — по маршрутам № 1С и 71.

С остановок в центральной части города также предусмотрены отправления: от улицы Серышева, улицы Калинина, площади Ленина, управления ДВЖД, Уссурийского бульвара, Речного вокзала, краевой научной библиотеки, Театра драмы, площади Славы, гостиницы «Амур» и улицы Павленко.

В мэрии уточняют, что рейсы будут отправляться по мере наполнения транспорта, без фиксированного расписания. Получить справочную информацию можно у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56.