В Хабаровске после салюта продлят работу общественного транспорта

В Хабаровске вечером 9 мая работу общественного транспорта продлят после завершения праздничного салюта, посвящённого 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — сообщает пресс-служба администрации города.
Дополнительные рейсы будут выполняться ориентировочно до 23:30 — по мере заполнения салонов. Основные отправления организуют от центральных точек города, чтобы жители могли разъехаться из района праздничных мероприятий без длительного ожидания.
С Комсомольской площади транспорт будет уходить по троллейбусным и автобусным маршрутам № 1, 4, 9, 14, 19 и 82. От района Академии физкультуры — по маршрутам № 1С и 71.
С остановок в центральной части города также предусмотрены отправления: от улицы Серышева, улицы Калинина, площади Ленина, управления ДВЖД, Уссурийского бульвара, Речного вокзала, краевой научной библиотеки, Театра драмы, площади Славы, гостиницы «Амур» и улицы Павленко.
В мэрии уточняют, что рейсы будут отправляться по мере наполнения транспорта, без фиксированного расписания. Получить справочную информацию можно у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56.