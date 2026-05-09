Перформанс «Знамя над Рейхстагом» повторили в Хабаровске

В Хабаровске во время шествия «Бессмертного полка» на улице Муравьёва-Амурского вновь состоялся перформанс с красным знаменем, — сообщает hab.aif.ru.
Как и годом ранее, 9 мая на балконе дома № 25 мужчина развернул красный флаг, встречая колонну участников акции. Сцена стала визуальной отсылкой к знаменитому кадру 1945 года — водружению знамени Победы над Рейхстагом.
Повторение этого жеста уже воспринимается как узнаваемый городской эпизод Дня Победы, который фиксируют участники шествия и очевидцы.