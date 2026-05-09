Знамя Победы подняли в ЕАО в честь годовщины Победы

В Еврейской автономной области прошла торжественная церемония поднятия копии Знамени Победы.

Источник: Комсомольская правда

В Еврейской автономной области прошла торжественная церемония поднятия копии Знамени Победы, приуроченная к 81 й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось в областном центре, в Саду воинского духа, и положило начало праздничным событиям в регионе, сообщает полиция по ЕАО. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Среди участников — губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк, начальник УМВД России по ЕАО генерал майор полиции Александр Добровольский, первые лица региона, парадный расчёт полицейских и представители силовых структур. Участники почтили память погибших минутой молчания.

Копия штурмового флага 150 й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии была поднята на 30 метровый флагшток под звуки гимна РФ рядом с государственным флагом. Флаг водрузили 1 мая 1945 года над Рейхстагом.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru