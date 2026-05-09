9 мая в Волгограде могут временно отключить мобильную связь. Мера касается праздничных мероприятий и безопасности.
Операторы предупреждают: в День Победы в регионах, включая нашу область, возможны перебои с сотовой связью. Ограничения вводят профилактически — чтобы защитить людей и инфраструктуру во время массовых акций.
Власти поясняют: меры действуют точечно, только там, где проходят мероприятия. Цель — уберечь волгоградцев от возможных угроз, в том числе со стороны киевского режима.
Просьба отнестись с пониманием: это ради безопасности вас и ваших близких.
Ранее волгоградцам напомнили о важности радио.