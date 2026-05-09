Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с 81-й годовщиной Великой Победы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к ветеранам и жителям региона с поздравлением в честь Дня Победы. Глава Кубани отметил, что подвиг народа, совершенный 81 год назад, остается вечным символом мужества и триумфа человеческого духа.
В своем обращении губернатор выразил глубокое почтение фронтовикам и труженикам тыла — всем тем, кто не только отстоял свободу страны в боях, но и поднял из руин Краснодарский край в послевоенные годы.
«Низкий поклон и безмерная благодарность нашим фронтовикам, всем, кто самоотверженно защищал, отстоял и восстановил наш любимый край и страну, подарил нам возможность свободно жить на своей земле», — написал Кондратьев в своих соцсетях.
Глава региона отметил, что отвага героев Великой Отечественной войны сегодня служит главным ориентиром для современных защитников. По словам губернатора, именно несгибаемая воля предков вдохновляет кубанских военнослужащих и добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.
«Нет сомнений, День Великой Победы и в дальнейшем будет объединять нас в преданном служении Кубани и России, укреплять нашу гордость за Отечество, готовность отдавать все силы ради его суверенного развития и процветания!» — сказал Вениамин Кондратьев.