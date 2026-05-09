Президент Беларуси поздравил украинский народ с Днем Победы

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко направил поздравление украинскому народу с 81-й годовщиной Великой Победы. По словам президента, важно передать потомкам правду о совместной борьбе с нацизмом, ставшей проявлением безграничной силы и единства.

Источник: Sputnik.by

«В Беларуси помнят украинских героев, которые пожертвовали своей жизнью ради освобождения белорусской земли. Любые попытки переписать историю и посеять недоверие между нашими народами обречены на провал», — цитирует пресс-служба главы государства Лукашенко.

Белорусский лидер пожелал украинским ветеранам Великой Отечественной войны здоровья и долголетия, а украинским жителям — скорейшего установления мира и согласия.

Также поздравительные послания от президента Беларуси были направлены ряду иностранных лидеров, в их числе, российскому лидеру Владимиру Путину, премьер-министру Словакии Роберт Фицо, народам Молдовы и Украины.

В своем обращении к лидерам стран СНГ Лукашенко подчеркнул важность даты 9 мая, которая вписана в судьбы советских народов и спустя долгие годы величие подвига героев Отечества не меркнет.

Он уверен, что дружба народов, которая выдержала суровые испытания в военные годы, и сегодня остается незыблемой основой для укрепления добрососедских отношений.

