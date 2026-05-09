Забота о фронтовиках каждый день. В Перми помогают ветеранам

Память о Победе — это не только патриотические слова и страницы архивов, но и живая связь поколений, ежедневное внимание к тем, кто прошёл войну. В Пермском крае «Единая Россия» выстраивает эту работу последовательно, с заботой о каждом ветеране.
«Мобильные бригады помощи», депутаты, активисты «Молодой Гвардии» приезжают к фронтовикам домой: вручают подарки, помогают по хозяйству, вместе вспоминают пережитое. И главное здесь — не формальные визиты, а тёплое участие, внимание и уважение, которые действительно имеют значение.
Будто всё было вчера.
Иван Максимович Барбашов воевал на 2-м Белорусском фронте. За мужество и стойкость награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией» и «За взятие Берлина».
Накануне 81-й годовщины Победы почётного гражданина Перми навестил депутат Законодательного собрания Пермского края Станислав Швецов. Несмотря на возраст, ветеран держится бодро, встречает с улыбкой и рассказывает о войне так, будто всё было вчера. Он бережно показывает награды, вспоминает, как шли бои за Берлин, и тот самый день — 9 мая 1945 года, когда пришла Великая Победа. В его рассказах — и пережитое, и гордость, и тишина, в которой слышится история целой страны.
«Иван Максимович показал награды, вспомнил, как брал Берлин и что чувствовал в День Победы, — говорит депутат. — Быть рядом с такими людьми — наша важнейшая задача, я бы даже сказал, святой долг».
Юнга Прикамья.
Поздравить Геннадия Дмитриевича Торчкова с Днём Победы приехал депутат Госдумы Роман Водянов. Встреча получилась тёплой, с воспоминаниями, улыбками и благодарностью. Когда началась война, Геннадию Дмитриевичу было всего 13 лет. Он рвался на фронт вслед за родителями и братом, но каждый раз получал отказ. И всё же в 1944 году добился своего — оказался на Северном флоте и вместе со взрослыми встал на защиту Родины. Сегодня на его груди — знак «Юный участник Великой Отечественной войны», медали Ушакова, «За победу над Германией», «За оборону Заполярья». Но за этими наградами не просто подвиги, а юность, опалённая войной, и характер, закалённый в самых тяжёлых испытаниях.
Пример жизнелюбия.
Депутат Пермской городской думы Василий Кузнецов навестил и поздравил с Днём Победы почётного гражданина Перми Игната Фроловича Коллерова.
В годы войны он служил авиационным механиком и обеспечивал вылеты, от которых зависели жизни и исход боёв. А в общей сложности армии он отдал почти 30 лет. Сегодня он встречает гостей с теплотой, оставаясь человеком, на которого равняются.
«Игнат Фролович — настоящий пример жизнелюбия и оптимизма, ориентир для молодёжи», — отметил депутат.
Связь поколений.
Сенатор от Пермского края Вячеслав Григорьев накануне праздника навестил Петра Михайловича Зорина. Ветерану исполнился в июне исполнится 101 год. Зимой 1943 года его забрали на фронт прямо со школьной скамьи. Война для молодого бойца завершилась лишь в 1949 году, ведь после Великой Отечественной их направили в Корею, которая в течение 35 лет была японской колонией.
Такие встречи — не просто дань уважения, а живая связь поколений, из которой рождается понимание настоящей цены Победы. Именно поэтому к 9 Мая «Единая Россия» в Пермском крае проводит серию памятных и объединяющих мероприятий: конкурс «Смотр строя — Парад Памяти», акции «Мы — наследники Победы!», «Вальс Победы», автопробег «Бессмертный полк», церемонии возложения цветов.
И в этих событиях продолжение той самой истории, которую писали фронтовики и труженики тыла. В годы Великой Отечественной войны Пермский край (тогда — Молотовская область) стал одним из ключевых центров оборонной промышленности СССР. И сегодня Пермский край сохраняет эту мощь и традиции — как край промышленный, край сильных людей, который помнит свою историю и остаётся надёжной опорой страны.